Президент фитнес-сообщества: в спорте и в жизни помогают протеин, креатин и аминокислоты

Президент национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала о пользе спортивного питания и его отличии от биодобавок.
По ее словам, и те, и те могут быть полезны при любых тренировках.
"Спортивное питание больше подходит тем, кто ведет активный образ жизни и тренируется. Биодобавки же помогают улучшить здоровье и восполнить недостающие микроэлементы в организме, то есть подходят большинству людей", — цитирует "КП Спорт" Силину.
И спортивное питание, и биодобавки делятся на три вида для каждой фитнес-задачи: одни позволяют набрать мышечную массу; другие — избавиться от лишнего жира; третьи — восстановиться после нагрузок.
Очень распространен прием таких продуктов среди бодибилдеров, которые готовятся к соревнованиям.
Елена Силина рассказала, что самые популярные продукты: аминокислоты, протеин и креатин.
Важно, что прежде чем употреблять какие-либо добавки или спортивные продукты, нужно проконсультироваться с врачом или фитнес-тренером, который обладает соответствующими знаниями.
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