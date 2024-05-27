Президент фитнес-сообщества: в спорте и в жизни помогают протеин, креатин и аминокислоты

Эксперт Силина рассказала о пользе спортивного питания

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала о пользе спортивного питания и его отличии от биодобавок.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По ее словам, и те, и те могут быть полезны при любых тренировках.

"Спортивное питание больше подходит тем, кто ведет активный образ жизни и тренируется. Биодобавки же помогают улучшить здоровье и восполнить недостающие микроэлементы в организме, то есть подходят большинству людей", — цитирует "КП Спорт" Силину.

И спортивное питание, и биодобавки делятся на три вида для каждой фитнес-задачи: одни позволяют набрать мышечную массу; другие — избавиться от лишнего жира; третьи — восстановиться после нагрузок.

Очень распространен прием таких продуктов среди бодибилдеров, которые готовятся к соревнованиям.

Елена Силина рассказала, что самые популярные продукты: аминокислоты, протеин и креатин.

Важно, что прежде чем употреблять какие-либо добавки или спортивные продукты, нужно проконсультироваться с врачом или фитнес-тренером, который обладает соответствующими знаниями.