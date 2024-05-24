Клуб "Монако" заинтересовался голкипером Матвеем Сафоновым

Футбольный клуб "Монако" заинтересовался вратарем "Краснодара" и сборной России Матвеем Сафоновым.
Напомним, что 25-летний спортсмен — воспитанник академии "Краснодара". В этом сезоне Сафонов провёл в составе "Краснодара" 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл "на ноль".
Портал "Чемпионат", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что в настоящее время руководство "Краснодара" и французского "ПСЖ" приближаются к согласованию трансфера Матвея.
Кстати, примерная стоимость этого игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 18 миллионов.
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