Выполняйте эти пять упражнений регулярно, и пробежки станут эффективнее и приятнее

Пять упражнений, которые улучшат показатели любого бегуна

Включение силовых упражнений в регулярную тренировку бегунов может значительно улучшить их результаты, развить мышцы, сухожилия и связки, а также снизить риск получения травм. Рекомендуется выполнять эти упражнения не менее двух раз в неделю, хотя во время сезона их частоту можно сократить до одного раза.

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Выпады. Это отличное упражнение для развития силы и стабильности нижних конечностей. Оно активирует крупные мышцы бедра, ягодиц и икры, а также помогает улучшить координацию и равновесие. Выпады также помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и стабильность, что особенно важно для бегунов, чтобы снизить риск получения травм и повысить эффективность тренировок. Подъёмы на носки. Это упражнение помогает укрепить и улучшить работу икроножных мышц, что способствует лучшей амортизации и отталкиванию при беге. Развитие икроножных мышц с помощью регулярных подъемов на носки способствует предотвращению неприятных ощущений и травм в этой области, а также увеличивает выносливость и силу ног. Важно выполнять подъемы на носки медленно и с полной амплитудой, чтобы почувствовать "жжение" в мышцах. Боковая планка. Планка является универсальным упражнением для развития силы всего тела. Корпус, состоящий из мышц брюшного пресса и спины, играет важную роль в поддержке правильной беговой техники и предотвращении травм. Выполнение боковой планки улучшает стабильность корпуса, снижает риск перенапряжения спины и помогает поддерживать правильную позицию тела во время бега, исключая избыточные движения. Полумост на одной ноге. Это известное упражнение способствует укреплению основных групп мышц, задействованных при беге, которые проталкивают тело вперед и стабилизируют колени и таз. "Лягушка". Это необходимое, хотя и непростое, упражнение, которое развивает многие группы мышц: стопы, связки, переднюю и заднюю поверхности бедра. Если ранее вы не выполняли "лягушку" или занимались ею с перерывом, рекомендуется начать с 1-2 подходов по 3-5 прыжков. Качество выполнения упражнения важнее количества повторений.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет повысить производительность бегунов и снизить риск травм. Важно также варьировать свою тренировочную программу, адаптировать нагрузку к своим потребностям и консультироваться с тренером или экспертом для достижения максимальных результатов.

5 крутых упражнений для бегунов