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Выполняйте эти пять упражнений регулярно, и пробежки станут эффективнее и приятнее

Пять упражнений, которые улучшат показатели любого бегуна

Спорт

Включение силовых упражнений в регулярную тренировку бегунов может значительно улучшить их результаты, развить мышцы, сухожилия и связки, а также снизить риск получения травм. Рекомендуется выполнять эти упражнения не менее двух раз в неделю, хотя во время сезона их частоту можно сократить до одного раза.

Пять упражнений, которые улучшат показатели любого бегуна
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  1. Выпады. Это отличное упражнение для развития силы и стабильности нижних конечностей. Оно активирует крупные мышцы бедра, ягодиц и икры, а также помогает улучшить координацию и равновесие. Выпады также помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и стабильность, что особенно важно для бегунов, чтобы снизить риск получения травм и повысить эффективность тренировок.
  2. Подъёмы на носки. Это упражнение помогает укрепить и улучшить работу икроножных мышц, что способствует лучшей амортизации и отталкиванию при беге. Развитие икроножных мышц с помощью регулярных подъемов на носки способствует предотвращению неприятных ощущений и травм в этой области, а также увеличивает выносливость и силу ног. Важно выполнять подъемы на носки медленно и с полной амплитудой, чтобы почувствовать "жжение" в мышцах.
  3. Боковая планка. Планка является универсальным упражнением для развития силы всего тела. Корпус, состоящий из мышц брюшного пресса и спины, играет важную роль в поддержке правильной беговой техники и предотвращении травм. Выполнение боковой планки улучшает стабильность корпуса, снижает риск перенапряжения спины и помогает поддерживать правильную позицию тела во время бега, исключая избыточные движения.
  4. Полумост на одной ноге. Это известное упражнение способствует укреплению основных групп мышц, задействованных при беге, которые проталкивают тело вперед и стабилизируют колени и таз.
  5. "Лягушка". Это необходимое, хотя и непростое, упражнение, которое развивает многие группы мышц: стопы, связки, переднюю и заднюю поверхности бедра. Если ранее вы не выполняли "лягушку" или занимались ею с перерывом, рекомендуется начать с 1-2 подходов по 3-5 прыжков. Качество выполнения упражнения важнее количества повторений.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет повысить производительность бегунов и снизить риск травм. Важно также варьировать свою тренировочную программу, адаптировать нагрузку к своим потребностям и консультироваться с тренером или экспертом для достижения максимальных результатов.

5 крутых упражнений для бегунов
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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