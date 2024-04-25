Хоккеист Артем Воронин надеется, что у него будет возможность вернуться в "Спартак", даже если не в роли игрока

Хоккеист Воронин надеется, что ему предоставится возможность быть в "Спартаке"

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Артем Воронин, который является двукратным обладателем Кубка Петрова и бывшим рекордсменом "Спартака" по сыгранным матчам в КХЛ, поделился, что хочет вернуться в московскую команду.

Фото: vhlru.ru by Официальный сайт Всероссийской хоккейной лиги is licensed under public domain

Напомним вам, что Воронин 23 апреля в составе команды "Нефтяник" выиграл Кубок Петрова уже второй раз за время своей спортивной карьеры.

Воронин рассказал, что "Спартак" для него является родным клубом и хоккейная, и футбольная команды. Для него эта команда за время его игры в ней стала частью жизни. Хоккеист поделился, что когда у него есть время, он с удовольствием приезжает на игры клуба.

"Я обожаю болельщиков "Спартака", я спартаковец", — говорит Воронин.

Хоккеист говорит, что не сможет войти в команду, как хоккеист, но надеется, что у него будет когда-нибудь шанс возвратиться в команду. Даже если не в роли игрока.