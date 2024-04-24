Дамьена Ле Таллека назначили на должность советника председателя правления "Зенита"

Бывший футболист клуба "Боруссия" Дамьен Ле Таллек встал в должность советника председателя правления "Зенита".
Он будет стараться развивать партнёрские отношений с футбольными клубами других континентов. Например, Европы, Африки. Кроме того, он будет работать с командами с Ближнего Востока.
На сайте "Зенита" сообщили, что французский футболист играл за "Боруссию" с 2009 по 2011 годы, там он стал чемпионом Германии. Еще за свою карьеру он успел поиграть в РФ — за "Мордовию" и "Торпедо".
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