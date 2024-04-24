Дамьена Ле Таллека назначили на должность советника председателя правления "Зенита"

Дамьен Ле Таллек стал советником председателя правления "Зенита"

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист клуба "Боруссия" Дамьен Ле Таллек встал в должность советника председателя правления "Зенита".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он будет стараться развивать партнёрские отношений с футбольными клубами других континентов. Например, Европы, Африки. Кроме того, он будет работать с командами с Ближнего Востока.

На сайте "Зенита" сообщили, что французский футболист играл за "Боруссию" с 2009 по 2011 годы, там он стал чемпионом Германии. Еще за свою карьеру он успел поиграть в РФ — за "Мордовию" и "Торпедо".