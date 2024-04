WADA сравнило обвинения против Валиевой и китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попыталось урегулировать скандал вокруг истории с положительным тестом на триметазидин у 23 китайских пловцов накануне Олимпиады-2020. Также оно объяснило разницу между допингом у пловцов и у фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International