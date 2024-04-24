WADA сравнило обвинения против Валиевой и китайских пловцов

WADA объяснило разницу между допингом у пловцов из КНР и Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попыталось урегулировать скандал вокруг истории с положительным тестом на триметазидин у 23 китайских пловцов накануне Олимпиады-2020. Также оно объяснило разницу между допингом у пловцов и у фигуристки Камилы Валиевой.

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Причем препарат нашли тот же самый.

Главный юрисконсульт агентства Росс Венцель сказал, что ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и российской фигуристкой Камилой Валиевой несопоставимы.

"В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже. Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования", — приводят слова Венцеля РИА Новости.

Еще, по его мнению, расхождения в версиях. Так, первоначальная версия фигуристки не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина. Затем она выбрала другую версию, где не представила никаких свидетельств. В случае же спортсменов из Китая не было причин, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении.