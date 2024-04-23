Тренер "Сочи" Морено прокомментировал матч с "Уралом"

Морено об игре "Сочи" с "Уралом": это наш худший матч с момента моего прихода

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер фк "Сочи" Роберт Морено высказался о результатах игры с "Уралом".

Фото: Елена Галабаева

По его словам, это был худший матч с момента его прихода.

Уточним, что игра закончилась ничьей.

"Наверное, по содержанию это худший матч с момента моего прихода в команду. Однако мы смогли отыграться с 0:2 и даже имели в концовке моменты, чтобы совершить полноценный камбэк", — приводит слова Морено "Чемпионат".

Далее "Сочи" ждет матч с "Ахматом". Морено заявил, что у грозненцев необходимо вырвать победу, чтобы набрать нужное количество очков.

После 23 матчей российского чемпионата у "Сочи" 19 очков. Клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице.