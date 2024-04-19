Томас Бах убеждён, что спортсменам не стоит беспокоиться о том, что их заменит ИИ

Томас Бах уверен, что ИИ никогда не заменит спортсмена, в отличие от других сфер

1:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил свои мысли о роли искусственного интеллекта (ИИ) в спорте во время выступления на мероприятии в Лондоне, посвященном инновациям в олимпийской программе ИИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Бах отметил, что в отличие от некоторых других областей жизни, спорт не сталкивается с вопросом о том, может ли ИИ полностью заменить человека. Он подчеркнул, что в центре спорта всегда будут находиться спортсмены, и результаты всегда будут достигаться их усилиями.

"В отличие от других сфер общества, мы в спорте не сталкиваемся с экзистенциальным вопросом о том, заменит ли ИИ человека. Потому что спортсмен — это сердце олимпийского движения. В спорте результат всегда будет обеспечиваться человеком", — сказал Бах.

Поэтому основной фокус внимания должен быть сосредоточен на использовании ИИ для поддержки и улучшения работы спортсменов, отметил глава МОК.

Бах отметил несколько областей, в которых ИИ может принести значительные преимущества. В частности, ИИ может значительно усовершенствовать системы судейства, обеспечивая более справедливые решения. Также ИИ может сыграть ключевую роль в повышении безопасности в спорте, оптимизации организации спортивных событий, а также создании индивидуализированного и увлекательного визуального опыта для зрителей.

Томас Бах подчеркнул, что ИИ необходимо рассматривать не как угрозу для роли спортсменов, а как мощный инструмент для улучшения спортивной сферы. Он призвал спортивные организации и инноваторов активно исследовать и использовать потенциал ИИ в соответствии с целями и принципами Олимпийского движения.