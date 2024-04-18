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Константин Цзю сообщил, что не стал бы драться с Томасом Бахом: "Он знает, что на сильных лучше не поднимать руку"

Константин Цзю сказал, что с непрофессионалами типа Томаса Баха он не воюет

1:27
Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал заявление Вячеслава Фетисова о том, что он бы припечатал президента МОК Томаса Баха к хоккейному борту.

Константин Цзю сказал, что с непрофессионалами типа Томаса Баха он не воюет
Фото: commons.wikimedia.org by Uncle Mong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Цзю напомнил, что в боксе есть определенный ритуал, когда сначала жмут руку, а затем сражаются. Однако Цзю отметил, что он не сражается с непрофессионалами, и что они с Томасом Бахом находятся в разных весовых категориях.

"Мы с Томасом Бахом в разных весовых категориях, и я с непрофессионалами не воюю. Причины, для того чтобы нанести удар, нет, только если бы он на меня первый напал, но и то вряд ли. Он же знает, что на сильных лучше не поднимать руку. Говорить — одно, а попытаться ударить — совсем другое", — сказал Цзю в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Боксёр также выразил мнение, что спорт и политика тесно связаны, но он не хочет вмешиваться в эту сферу.

В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако, атлеты будут выступать под нейтральным флагом и гимном, и не будут участвовать в церемониях открытия и закрытия игр. Это решение связано с нарушениями антидопинговых правил и скандалом, который потряс спортивный мир.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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