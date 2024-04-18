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Агент Дзюбы отреагировал на сообщения о проблемах форварда в команде "Локомотива"

Агент Дзюбы заверил, что у футболиста отличные отношения с тренером и командой

1:29
Спорт

Представитель нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман подтвердил, что у футболиста есть отличные отношения с товарищами по команде и главным тренером.

Агент Дзюбы заверил, что у футболиста отличные отношения с тренером и командой
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гольдман заявил, что они постоянно общаются и у них нет никаких конфликтов или недопонимания.

"У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём — один из лидеров "Локомотива": и на поле, и в раздевалке", — сказал Гольдман в разговоре со Sport24.

Агент подчеркнул, что все последние слухи в СМИ о непонимании и проблемах у Дзюбы являются выдумками, направленными на раскачку ситуации.

Ранее появилась информация, что руководство "Локомотива" сомневается в продлении контракта с Дзюбой, а сам футболист рассматривает возможность перехода в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", где работает Леонид Слуцкий.

Дзюба сыграл 24 матча в этом сезоне, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи. Его текущий контракт с "Локомотивом" рассчитан до июня 2024 года, с возможностью продления на еще 12 месяцев. Рыночная стоимость Дзюбы оценивается порталом Transfermarkt в 2,8 миллиона евро.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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