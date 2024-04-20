Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Чухачева считает, что глутамат натрия не только не вреден, но даже полезен
Чем подкормить виноград весной?
Ford представляет новую опцию для приборной панели в честь 60-летия Mustang
7-дневные туры в Хорватию в июле начинаются от 304т рублей
А вы не знали? Можно застраховаться от похищения инопланетянами
Стройный пресс за две недели: четыре упражнения для эффективной проработки
Страховка в случае выявления отсутствия родства собственного ребёнка
Чесночный хлеб: постная домашняя выпечка, очень вкусно с любым супом
Егор Крид и украинский блогер вызвали шквал комментариев
Основные упражнения, которые помогут вам прийти в форму после беременности

Как подтянуть живот после родов?

3:46
Спорт

Когда дело доходит до основных упражнений после родов, важно сосредоточиться на восстановлении глубоких мышц живота, поддерживающих позвоночник. Это мышцы, которые были растянуты и ослаблены во время беременности, и их необходимо усилить для обеспечения стабильности, в которой нуждается ваше тело. Давайте же рассмотрим несколько упражнений, которые помогут вам подтянуть живот после беременности.

Как подтянуть живот после родов?
Фото: flickr.com by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

1. Поперечное брюшное дыхание.

  • Ложитесь на спину. Согните колени и поставьте ступни на пол.
  • Положите одну руку на живот, а другую на грудь.
  • На вдохе сосредоточьтесь на подтягивании живота к позвоночнику. Вы должны почувствовать, как ваша рука выдвигается, когда ваш живот расширяется.
  • На выдохе сосредоточьтесь на подтягивании пупка к позвоночнику. Вы должны почувствовать, как ваша рука втягивается, когда сокращается живот.
  • Считайте до 10 на вдохе и выдохе.
  • Повторяйте в течение 10 вдохов.

2. Тазовый мост.

  • Ложитесь в начальную позу предыдущего упражнения.
  • Опустите руки по бокам.
  • Вдыхая, отрывайте бедра от пола, потянув их наверх таким образом, чтобы тело было вытянуто в одну линию от плеч до колен.
  • Задержитесь в этом положении на 5 секунд, затем медленно опустите бедра обратно в исходное положение.
  • Повторите упражнение 10 раз.

3. Подтягивания согнутых колен.

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол. Руки расположите по бокам от тела.
  • Когда вдыхаете, прижимайте поясницу к полу, подтягивая к груди колени и расположив на них руки.
  • Держите эту позу течении 5 секунд, после можете неторопясь опустить ноги в изначальное положение.
  • Выполните упражнение 10 раз.

4. Маршировка с согнутыми коленями.

  • Лягте на спину, согнув колени под углом 90 градусов.
  • Положите руки на живот, чуть ниже пупка.
  • Попеременно касайтесь пола то одним пальцем ноги, то другим.
  • Притопывая пальцами ног, прижмите поясницу к полу и напрягите мышцы живота.
  • Продолжайте в течение 30 секунд.

5. Скольжение на пятках.

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.
  • Положите руки по бокам.
  • На вдохе отводите правую пятку от ягодиц, пока нога не выпрямится.
  • На выдохе прижмите пятку назад к ягодицам.
  • Чередуйте ноги и продолжайте выполнять по 10 повторений с каждой стороны.

6. Разгибания ног.

  • Займите изначальное положение лежа спиной на полу, согнув колени и уперевшись ступнями в пол. Руки расположите сбоку от себя.
  • Вдыхая, прижимайте поясницу к полу, а правую ногу поднимайте наверх.
  • Выдыхая, положите ногу на пол, возвращаясь в изначальное положение.
  • Следующий подход поднимайте наверх левую ногу. Таким образом выполните упражнение 10 раз на каждую ногу.

7. Пилатес-ножницы.

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.
  • Положите правую руку на живот, чуть ниже пупка.
  • На вдохе прижмите поясницу к полу и оторвите голову и плечи от пола.
  • На выдохе поверните туловище вправо и потянитесь левой рукой к правому колену.
  • Держите эту позу в течении 5 секунд, затем неторопясь возвращайтесь в изначальное положение.
  • Повторите с другой стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Последние материалы
7-дневные туры в Хорватию в июле начинаются от 304т рублей
А вы не знали? Можно застраховаться от похищения инопланетянами
Стройный пресс за две недели: четыре упражнения для эффективной проработки
Страховка в случае выявления отсутствия родства собственного ребёнка
Чесночный хлеб: постная домашняя выпечка, очень вкусно с любым супом
Егор Крид и украинский блогер вызвали шквал комментариев
Как болезнь помогла Джеймсу Кэмерону создать "Терминатора"
Как сделать ловушку для садовых вредителей
Ревматолог Выставкина: при боли в спине тренировки нужно прекратить
Daily Mail: питьевой режим помогает сократить частоту приступов мигрени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников