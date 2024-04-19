Голкипер "Баварии" Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по полным матчам на ноль

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Голкипер фк "Бавария" Мануэль Нойер установил рекорд Лиги чемпионов по полным матчам без пропущенных мячей — сыграл на ноль.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

17 апреля "Бавария" на домашнем стадионе выиграла лондонский "Арсенал" со счетом 1:0 в ответном матче четверти финала Лиги чемпионов.

Для Нойера матч стал 58-м полным на ноль в рамках турнира. 38-летний голкипер провел 136 матчей в Лиге чемпионов.

Кстати, Мануэль Нойер стал 11-кратным чемпионом Германии.