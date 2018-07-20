Черчесов рассказал о самом лучшем матче на ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о лучшем, по его мнению, матче на мундиале. По словам наставника российской национальной сборной, лучшей игрой на прошедшем чемпионате мира является встреча России с Хорватией.
По мнению Станислава Черчесова, данный матч по накалу, настроению и содержанию игры является лучшим на чемпионате мира-2018. Интрига до последних минут и поразительная самоотдача игроков — вот что, по словам Черчесова, характеризует данную игру.
Отметим, что матч со сборной Хорватии является по-настоящему историческим для российского футбола — никогда прежде сборная России не доходила на мировом первенстве до четвертьфинала. Напомним, как развивались события той памятной встречи. На тридцать второй минуте игры полузащитник российской сборной Денис Черышев отправил мяч в ворота хорватов. Балканские спортсмены отыгрались довольно быстро — меньше чем через десять минут вратаря сборной России Игоря Акинфеева разочаровал хорватский нападающий Андрей Крамарич. На сто второй минуте матча, в дополнительное время, свою команду вывел вперед Домагой Вида, эксцентричный хорватский защитник. А потом, буквально за несколько минут до конца матча, гол в ворота хорватов забил Марио Фернандес, тем самым сохранив интригу в матче. К сожалению, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты — впоследствии они стали серебряными призерами чемпионата мира, уступив в финале сборной Франции.
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