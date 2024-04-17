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Трусова рассказала, что сталось с её травмированной ногой: "Я её заматываю на всякий случай тейпом"

Фигуристка Трусова призналась, что не знает, зажила её травмированная нога или нет

Спорт

Серебряный призёр Олимпиады 2022, фигуристка Александра Трусова рассказала о состоянии своей травмированной ноги в передаче "Прокат Show".

Фигуристка Трусова призналась, что не знает, зажила её травмированная нога или нет
Фото: vk.com/avtrusovaofficial is licensed under public domain

Спортсменка заявила, что не знает, зажила ли её нога или нет, поскольку не до сих пор делала МРТ.

Трусова продолжает тренироваться и выступать, заматывая свою травмированную ногу тейпом, чтобы избегать травм и обеспечить свою безопасность.

"Я просто не делала МРТ, не знаю, зажила она или нет, дело в этом. Нет такого, что я тренируюсь, прыгаю, а она болит — нет. Я её заматываю на всякий случай тейпом", — сказала Трусова.

Она признала, что тейп мог стать перестраховкой и психологическим моментом, с которым ей спокойнее кататься. Это, по словам фигуристки, позволяет ей продолжать спортивные выступления.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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