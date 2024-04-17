Трусова рассказала, что сталось с её травмированной ногой: "Я её заматываю на всякий случай тейпом"

Серебряный призёр Олимпиады 2022, фигуристка Александра Трусова рассказала о состоянии своей травмированной ноги в передаче "Прокат Show".
Спортсменка заявила, что не знает, зажила ли её нога или нет, поскольку не до сих пор делала МРТ.
Трусова продолжает тренироваться и выступать, заматывая свою травмированную ногу тейпом, чтобы избегать травм и обеспечить свою безопасность.
"Я просто не делала МРТ, не знаю, зажила она или нет, дело в этом. Нет такого, что я тренируюсь, прыгаю, а она болит — нет. Я её заматываю на всякий случай тейпом", — сказала Трусова.
Она признала, что тейп мог стать перестраховкой и психологическим моментом, с которым ей спокойнее кататься. Это, по словам фигуристки, позволяет ей продолжать спортивные выступления.
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