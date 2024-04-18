Ещенко объяснил, почему Соболев и Джикия закрыли свою медийную команду "Бей Беги"

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стало известно, из-за чего футболистам Александру Соболеву и Георгию Джикия пришлось закрыть свой медийный клуб "Бей Беги". Причину назвал экс-футболист "Спартака" Андрей Ещенко.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он рассказал, что до этой медийной команды он выступал в первом сезоне за Basement.

По словам Ещенко, он много раз говорил Соболеву и Джикии: чтобы этим заниматься, нужно много времени. Сложно быть в двух командах одновременно.

"Когда ты ещё действующий футболист, тебе надо больше восстанавливаться, а не ездить смотреть тренировки и игры, отвлекаться на другие темы. Всё правильно сделали, что закрыли клуб и занимаются только своей профессиональной деятельностью", — цитирует Ещенко портал "Чемпионат".

По его словам, если хочешь добиваться результата, нужно отдавать много времени и сил. Если захотят сделать новую команду.