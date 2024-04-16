Валуев резко отреагировал на предложение об олимпийском перемирии, выдвинутое Макроном

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить олимпийское перемирие на время Олимпиады-2024 в Париже.
Валуев заявил, что Макрон и его государство напрямую участвуют в конфликте на Украине, и по его мнению, Макрон не имеет морального права поднимать эту тему.
"Макрон как человек и государство напрямую участвует в конфликте на Украине. По идее, он должен был бы заткнуться, потому что даже не скрывает, что хочет отправить своих солдат в зону конфликта. Более того, они там есть", — сказал Валуев, которого цитирует "РИА Новости".
Депутат подчеркнул, что странно слышать от Макрона слова о перемирии, когда его государство является прямым участником конфликта на Украине.
Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. Перед российскими атлетами были поставлены жёсткие условия по участию в турнире. Помимо этого, им не разрешено находиться на открытии и закрытии Олимпиады.
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