Валуев резко отреагировал на предложение об олимпийском перемирии, выдвинутое Макроном

Валуев посоветовал заткнуться Макрону, заговорившему об олимпийском перемирии

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона установить олимпийское перемирие на время Олимпиады-2024 в Париже.

Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев is licensed under public domain

Валуев заявил, что Макрон и его государство напрямую участвуют в конфликте на Украине, и по его мнению, Макрон не имеет морального права поднимать эту тему.

"Макрон как человек и государство напрямую участвует в конфликте на Украине. По идее, он должен был бы заткнуться, потому что даже не скрывает, что хочет отправить своих солдат в зону конфликта. Более того, они там есть", — сказал Валуев, которого цитирует "РИА Новости".

Депутат подчеркнул, что странно слышать от Макрона слова о перемирии, когда его государство является прямым участником конфликта на Украине.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. Перед российскими атлетами были поставлены жёсткие условия по участию в турнире. Помимо этого, им не разрешено находиться на открытии и закрытии Олимпиады.