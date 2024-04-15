Роднина рассказала, как относится к Макрону, предложившему перемирие на время ОИ-2024

Роднина отказалась давать оценку Макрону, предложившему олимпийское перемирие

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не проявила интереса к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии во время проведения Олимпиады-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В интервью "Спорт-Экспрессу" Роднина заявила, что она не следит за президентом Франции, и считает своими обязанностями следование за президентом РФ.

"Не слежу за президентом Франции, а слежу за президентом РФ. А что там без конца болтает Макрон, это не входит в мои обязанности. Берет себя роль миротворца? Вы знаете, он столько ролей на себя берет…" — сказала Роднина.

Она отметила, что не считает нужным давать оценку действиям Макрона и подчеркнула, что это не входит в её сферу интересов.

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024, которая состоится в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.