Стилист рассказала, какую одежду следует выбирать для кардио, силовых тренировок и стретчинга

Выбор одежды для занятий тем или иным видом спорта имеет большой значение для продуктивности и хорошего самочувствия во время тренировок.
Так, для занятий стретчингом стилист Карина Островская рекомендует отдавать предпочтение объёмной футболке или эластичному боди вместо топов с большими вырезами.
"Если ваша цель — накачать мышцы, то оптимально будет приобрести качественные леггинсы или велосипедки с высокой талией, а к ним кроп-топ с хорошей поддержкой груди, майку или футболку", — сказала Островская.
Для кардио-тренировок лучше всего подойдёт простой спортивный костюм, а для кроссфита или аэробики — топ с максимальной поддержкой груди, отметила эксперт.
Тренды в спортивной одежде включают асимметричные кроп-топы, спортивные брюки или леггинсы с лампасами и джоггеры на комфортных резинках, пишет Газета.Ru.
Островская подчеркнула, что ключевое требование для спортивной одежды — удобство. Для тренировок важно подобрать специальный бюстгальтер или хорошо поддерживающий грудь топ, который будет плотно сидеть на фигуре.
Стилист рекомендует выбирать спортивную одежду из технологичных материалов, таких как нейлон, спандекс, полиэстер и эластан, которые обеспечивают достаточный воздухообмен, быстро высыхают и хорошо растягиваются. Также можно обратить внимание на модели с сетчатыми вставками и технологии, такие как мерил/тактель, сапплекс и кулмакс.
Эксперт добавила, что одежда из синтетических тканей лучше выдерживает частые стирки, не линяет и борется с пятнами пота, чем натуральные материалы, такие как, например, хлопок.
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