Стилист рассказала, какую одежду следует выбирать для кардио, силовых тренировок и стретчинга

Стилист Островская дала рекомендации по выбору правильной одежды для занятий спортом

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Выбор одежды для занятий тем или иным видом спорта имеет большой значение для продуктивности и хорошего самочувствия во время тренировок.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, для занятий стретчингом стилист Карина Островская рекомендует отдавать предпочтение объёмной футболке или эластичному боди вместо топов с большими вырезами.

"Если ваша цель — накачать мышцы, то оптимально будет приобрести качественные леггинсы или велосипедки с высокой талией, а к ним кроп-топ с хорошей поддержкой груди, майку или футболку", — сказала Островская.

Для кардио-тренировок лучше всего подойдёт простой спортивный костюм, а для кроссфита или аэробики — топ с максимальной поддержкой груди, отметила эксперт.

Тренды в спортивной одежде включают асимметричные кроп-топы, спортивные брюки или леггинсы с лампасами и джоггеры на комфортных резинках, пишет Газета.Ru.

Островская подчеркнула, что ключевое требование для спортивной одежды — удобство. Для тренировок важно подобрать специальный бюстгальтер или хорошо поддерживающий грудь топ, который будет плотно сидеть на фигуре.

Стилист рекомендует выбирать спортивную одежду из технологичных материалов, таких как нейлон, спандекс, полиэстер и эластан, которые обеспечивают достаточный воздухообмен, быстро высыхают и хорошо растягиваются. Также можно обратить внимание на модели с сетчатыми вставками и технологии, такие как мерил/тактель, сапплекс и кулмакс.

Эксперт добавила, что одежда из синтетических тканей лучше выдерживает частые стирки, не линяет и борется с пятнами пота, чем натуральные материалы, такие как, например, хлопок.

Собираем сумку в тренажерный зал.