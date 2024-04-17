Гонщик из Австралии Риккардо считает, что он готов выигрывать

Австралийский гонщик "РБ" Даниэль Риккардо уверен, что его результаты улучшатся.
Сейчас он стоит на 17-м месте в общем зачёте пилотов, он пока не заработал ни одного очка.
Как пишет "Чемпионат", гонщик заявил, что в настоящее время он получает удовольствие от пилотирования, это не очень ориентировано на результат.
"Если я подведу черту и скажу о себе в третьем лице: почему Даниэль Риккардо вернулся после нескольких месяцев перерыва в прошлом году? Вот какой будет мой ответ — потому что я верю, что снова смогу быть на подиуме. Я снова могу выигрывать гонки", — сказал он.
Риккардо добавил, что у него есть вера, и, пока она всё ещё существует, он будет счастлив пилотировать.
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