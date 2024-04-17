Макрон объяснил, почему спортсмены из Израиля будут выступать на Олимпиаде под флагом страны

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему на Олимпиаде-2024 израильтяне будут выступать под флагом страны.
Он считает, что Израиль не нападал ни на кого, а значит, его спортсмены могут выступить не в нейтральном статусе.
"Израиль стал жертвой террористической атаки. Мы можем не соглашаться с Израилем в том, как реагировать и защищать себя, но мы не можем сказать, что Израиль — это нападающая сторона", — цитирует французского лидера "Чемпионат".
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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