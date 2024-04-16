Профессиональный футболист назвал эффективные техники удара и паса в игре

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Профессиональный футболист Кирилл Бирюков назвал эффективные техники удара и паса в игре.

Фото: Елена Галабаева

По его словам, в этом виде спорта главное — упорство.

"Сколько времени потребуется, чтобы освоить хотя бы одну из техник удара по мячу? Возьмите за основу теорию психолога Андерса Эрикссона о 10 000 часов. Он говорил, что этого достаточно, чтобы достичь совершенства в любом деле. Можно не воспринимать это буквально и потратить не 10 000, а хотя бы 1000 часов", — заявил Бирюков.

Он отметил, что есть несколько техник удара в футболе: ударная сила подъёмом, наклбол (падающий мяч), с подкруткой и шведой. Чтобы натренировать какую-то из этих техник, нужна насмотренность. Второе — это практика.

"Первое, на что стоит обратить внимание при ударе — это на опорную ногу. Она должна стоять напротив мяча и довольно близко к нему. При этом её носок должен смотреть в том направлении, куда вы хотите ударить. Важно также наклонить корпус вперёд во время удара, чтобы не отправить мяч на трибуну", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Кручёный удар — наверное, самое красивое, что есть в футболе. Достаточно глянуть подборку лучших голов со штрафных и убедиться в этом. Чтобы его исполнить, опорная нога остается в том же положении, разбег нужно начинать сбоку, если речь идёт о штрафном ударе, когда мяч стоит на месте. Важно придать мячу нужное вращение и поднять его, чтобы он полетел в угол. Для этого нужно ударить местом, где заканчивается большой палец и выпирает кость. Нога должна быть напряжена, и ударить нужно сильно. Одной подкрутки вряд ли хватит, чтобы обмануть вратаря.

Бирюков также рассказал о технике для хорошего паса.

Итак, чтобы сделать качественный пас, нужно, как и при ударе, поставить опорную ногу рядом с мячом. Следующее движение — это передача, для этого нужно замахнуться и согнуть рабочую ногу в колене. Сильный пас низом следует выполнять внутренней стороной стопы, слегка наклоняя корпус вперёд. Не бейте по мячу снизу вверх и не отводите корпус назад, чтобы мяч не скакал по газону. После удара по мячу делайте "проводку", то есть тяните ногу вперёд по направлению паса, это поможет скорректировать точность. Напрягайте голеностоп, чтобы передача получилась плотной и сильной.