Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Ерохин: спать на левом боку полезнее для печени
Четыре продукта для домашнего ухода, которые заменят поход к косметологу
Эксперты рассказали о причинах агрессии кошек
Повара не советуют выливать рассол от оливок и маслин: четыре варианта использования
Соль и сода могут быть полезны на даче
Павел Дуров заявил о попытке спецслужб США заполучить данные о работе Telegram
Hyundai представляет 2025 Ioniq 5 N: электромобиль с новым уровнем драйва
Яна Поплавская: Путин впервые не поздравил Пугачёву с юбилеем
Риелторы считают, что на снижение ключевой ставки рассчитывать не следует

Профессиональный футболист назвал эффективные техники удара и паса в игре

2:38
Спорт

Профессиональный футболист Кирилл Бирюков назвал эффективные техники удара и паса в игре.

Профессиональный футболист назвал эффективные техники удара и паса в игре
Фото: Елена Галабаева

По его словам, в этом виде спорта главное — упорство.

"Сколько времени потребуется, чтобы освоить хотя бы одну из техник удара по мячу? Возьмите за основу теорию психолога Андерса Эрикссона о 10 000 часов. Он говорил, что этого достаточно, чтобы достичь совершенства в любом деле. Можно не воспринимать это буквально и потратить не 10 000, а хотя бы 1000 часов", — заявил Бирюков.

Он отметил, что есть несколько техник удара в футболе: ударная сила подъёмом, наклбол (падающий мяч), с подкруткой и шведой. Чтобы натренировать какую-то из этих техник, нужна насмотренность. Второе — это практика.

"Первое, на что стоит обратить внимание при ударе — это на опорную ногу. Она должна стоять напротив мяча и довольно близко к нему. При этом её носок должен смотреть в том направлении, куда вы хотите ударить. Важно также наклонить корпус вперёд во время удара, чтобы не отправить мяч на трибуну", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Кручёный удар — наверное, самое красивое, что есть в футболе. Достаточно глянуть подборку лучших голов со штрафных и убедиться в этом. Чтобы его исполнить, опорная нога остается в том же положении, разбег нужно начинать сбоку, если речь идёт о штрафном ударе, когда мяч стоит на месте. Важно придать мячу нужное вращение и поднять его, чтобы он полетел в угол. Для этого нужно ударить местом, где заканчивается большой палец и выпирает кость. Нога должна быть напряжена, и ударить нужно сильно. Одной подкрутки вряд ли хватит, чтобы обмануть вратаря.

Бирюков также рассказал о технике для хорошего паса.

Итак, чтобы сделать качественный пас, нужно, как и при ударе, поставить опорную ногу рядом с мячом. Следующее движение — это передача, для этого нужно замахнуться и согнуть рабочую ногу в колене. Сильный пас низом следует выполнять внутренней стороной стопы, слегка наклоняя корпус вперёд. Не бейте по мячу снизу вверх и не отводите корпус назад, чтобы мяч не скакал по газону. После удара по мячу делайте "проводку", то есть тяните ногу вперёд по направлению паса, это поможет скорректировать точность. Напрягайте голеностоп, чтобы передача получилась плотной и сильной.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.

Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Компенсация от "СберСтрахования": 6,8 млн рублей за поврежденную спецтехнику
Рассказываем где лучше всего сажать дыню
Стюардессы объяснили, зачем в самолете гаснет свет при взлете и посадке
Диетолог Пономарева: кофе с лимоном поможет похудеть
Глава ВТО: страны БРИКС контролируют 37% мирового производства
Эксперты рассказали, откуда у кошек материнский инстинкт
Куриные тефтели с овощами: пример вкусного и одновременно полезного блюда
Рогов: представители Украины могут быть потенциальными исполнителями ударов ВСУ
Спортивный инструктор рассказала, что такое МФР-тренировка
Toyota и Lexus представят обновление ПО с фиксацией меню на экране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников