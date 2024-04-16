Спортивный инструктор рассказала, что такое МФР-тренировка

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Тренер Виктория Мараховская посоветовала, что нужно делать для того, чтобы избавиться от дискомфорта в теле.

Фото: Елена Галабаева

По ее словам нужно уделить немного времени расслабляющим упражнениям, одним из эффективных способов станет МФР-тренировка.

"Работая над коррекцией осанки и снижением болевого синдрома, всё чаще встречаю людей, которые жалуются на боли в поясничном, грудном и шейном отделах позвоночника. Делюсь с вами основами методики МФР, которые использую в своей работе", — приводит слова Мараховской "Чемпионат".

Что же такое МФР? Это миофасциальный релиз или самомассаж, позволяющий ускорить восстановительные процессы в мягких тканях и улучшить кровоток.

У таких тренировок есть большой список положительных эффектов. Например, снятие напряжения с мышц; улучшение подвижности суставов; увеличение гибкости и функциональности тела; снижение боли в мышцах и многое другое.

Упражнения можно делать с помощью специального мяча для МФР или заменить твёрдым теннисным мячом. Тренер отметила, что таким роллом нужно прорабатывать каждую зону медленно где-то 30-60 секунд. При этом дыхание должно быть равномерное и глубокое.

Чтобы сделать МФР грудного отдела позвоночника, нужно: сесть на коврик, ноги согнуть, стопами упереться в пол, ноги на ширине плеч. Затем опустите корпус на коврик, МФР-ролл расположите так, чтобы он оказался на уровне лопаток, когда вы ляжете на него. Подкрутите таз, руки сомкните за головой. Локти направьте друг к другу. Далее поднимаете таз и, слегка толкая себя ногами, на выдохе медленно прокатываете грудной отдел позвоночника.

Для МФР ягодиц с роллом на коврике одну ногу согните и уприте в пол, вторую вытяните. Руки поставьте за спину. Поднимите корпус и положите ролл под ягодицу вытянутой ноги. Затем, опираясь на руки и согнутую ногу, прокатывайте ягодичную мышцу вытянутой ноги. Далее согните вытянутую ногу в колене и положите носок на бедро опорной ноги, смещая положения ягодицы на ролле немного в сторону. Повторите прокатывающие движения.