Валуев скептически высказался о Макроне, который пытается выступать в роли миротворца на ОИ-2024

Депутат Валуев сообщил, что думает об олимпийском перемирии, предложенном Макроном

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Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев высказал своё мнение относительно инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии во время Олимпийских игр 2024 года.

Фото: vk.com/nickvaluev by ВК-аккаунт Николая Валуева is licensed under public domain

В интервью газете "Спорт-Экспресс" бывший боксёр подчеркнул, что считает непонятным, почему Макрон отправляет солдат Франции в зоны конфликта, при этом предлагая перемирие.

Валуев также упомянул, что перемирие уже было предоставлено, и Россия хорошо знает, для чего оно было важно в случае Украины.

"Какой же он миротворец, что отправляет солдат Франции в зону конфликта? Перемирие мы уже предоставляли. И мы знаем, зачем оно Украине", — сказал Валуев.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, и ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия.