Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев высказал своё мнение относительно инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии во время Олимпийских игр 2024 года.
В интервью газете "Спорт-Экспресс" бывший боксёр подчеркнул, что считает непонятным, почему Макрон отправляет солдат Франции в зоны конфликта, при этом предлагая перемирие.
Валуев также упомянул, что перемирие уже было предоставлено, и Россия хорошо знает, для чего оно было важно в случае Украины.
"Какой же он миротворец, что отправляет солдат Франции в зону конфликта? Перемирие мы уже предоставляли. И мы знаем, зачем оно Украине", — сказал Валуев.
Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, и ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия.
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