Елена Вяльбе рассказала, какие спортсмены стали для неё "разочарованием сезона"

Глава ФЛГР Вяльбе перечислила лыжников, разочаровавших её в нынешнем сезоне

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила своё недовольство выступлением некоторых лыжников в этом сезоне.

Фото: vk.com/bestskiers by Лыжные гонки [Лыжи] Skiing is licensed under public domain

Президент ФЛГР назвала лыжников Александра Терентьева, Ивана Якимушкина и Артёма Мальцева, отметив, что они стали для неё настоящим разочарованием в прошедшем сезоне-2023/2024.

По словам Вяльбе, она была разочарована их частыми заболеваниями, и предложила всем троим обратиться к иммунологу для выяснения причин их проблем. При этом она выразила надежду, что причина болезней не является серьёзной.

"В связи с тем, что они слишком часто болели в сезоне, предложила им всем сходить к иммунологу. Надеюсь, ничего страшного нет", — сказала Вяльбе в разговоре с "Чемпионатом".

В общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 Артём Мальцев занял шестое место, Иван Якимушкин стал 15-м, а Александр Терентьев — 24-м. Победителем общего зачёта Кубка стал Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион.