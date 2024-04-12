Елена Вяльбе считает, что некая лыжница слишком отвлекается на соцсети, из-за чего её результаты страдают

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила свои мысли о российской лыжнице, которая активно использует социальные сети. При этом Вяльбе не уточнила, о какой конкретно спортсменке идет речь.
Вяльбе отметила, что мнения людей насчет этой спортсменки разделились пополам. Одни положительно относятся к тому, что она делится своими мыслями и показывает свою жизнь через социальные сети. В то же время, другие считают, что ей следует больше времени уделять тренировкам и спортивным достижениям.
Вяльбе признает, что такая активность в соцсетях может отвлекать спортсменку от достижения ожидаемых результатов.
"Кто-то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая всё рассказывает, показывает. Другая же часть людей считает, что ей надо больше заниматься спортом. Она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, которого от неё ждут", — сказала Вяльбе, которую цитирует "РИА Новости Спорт".
По ходу сезона 2023/2024 олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, Вероника Степанова произнесла несколько неоднозначных высказываний в отношении Александра Большунова. В этой ситуации Вяльбе заняла сторону Большунова.
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