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Елена Вяльбе резко выразилась, заявив, что не уважает главы МОК Томаса Баха

Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху

1:12
Спорт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что после скандальных высказываний главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, касающихся россиян, она больше никогда не пожмёт ему руку.

Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе не смогла сдержать эмоций, говоря о Бахе, не пожалев эпитетов в его адрес.

"Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку", — сказала Вяльбе, слова которой приводит matchtv.ru.

МОК объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при выполнении определённых критериев.

Более того, Бах сообщил, что МОК просил украинцев следить за публичными политическими высказываниями российских спортсменов в социальных сетях.

19 марта исполком МОК сообщил, что на Олимпиаде в Париже могут выступить не более 55 российских спортсменов. Они не будут участвовать в церемонии открытия и их имена не будут отображаться в медальной таблице.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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