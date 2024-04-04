Елена Вяльбе резко выразилась, заявив, что не уважает главы МОК Томаса Баха

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что после скандальных высказываний главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, касающихся россиян, она больше никогда не пожмёт ему руку.
Вяльбе не смогла сдержать эмоций, говоря о Бахе, не пожалев эпитетов в его адрес.
"Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку", — сказала Вяльбе, слова которой приводит matchtv.ru.
МОК объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при выполнении определённых критериев.
Более того, Бах сообщил, что МОК просил украинцев следить за публичными политическими высказываниями российских спортсменов в социальных сетях.
19 марта исполком МОК сообщил, что на Олимпиаде в Париже могут выступить не более 55 российских спортсменов. Они не будут участвовать в церемонии открытия и их имена не будут отображаться в медальной таблице.
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