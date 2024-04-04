Елена Вяльбе резко выразилась, заявив, что не уважает главы МОК Томаса Баха

Президент ФЛГР Вяльбе отказалась когда-либо пожимать руку главе МОК Томасу Баху

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что после скандальных высказываний главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, касающихся россиян, она больше никогда не пожмёт ему руку.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе не смогла сдержать эмоций, говоря о Бахе, не пожалев эпитетов в его адрес.

"Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку", — сказала Вяльбе, слова которой приводит matchtv.ru.

МОК объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при выполнении определённых критериев.

Более того, Бах сообщил, что МОК просил украинцев следить за публичными политическими высказываниями российских спортсменов в социальных сетях.

19 марта исполком МОК сообщил, что на Олимпиаде в Париже могут выступить не более 55 российских спортсменов. Они не будут участвовать в церемонии открытия и их имена не будут отображаться в медальной таблице.