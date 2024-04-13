Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на субботу и воскресенье четвертой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Суббота и воскресенье

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30-дневный тренинг по отжиманиям поможет вам укрепить мышцы верхней части тела, а также благоприятно скажется на состоянии здоровья. Но для большей эффективности тренировок, не забудьте добавить некоторые упражнения на "подтягивания" в ваш план.

Фото: af.mil by United States Air Force is licensed under Creative Commons CC0 License

День 27. Отдых.

Сделайте перерыв в этом 30-дневном упражнении по отжиманию от пола и дайте своему телу немного отдохнуть.

День 28. Отжимания на трицепс.

Большие и указательные пальцы вашей руки должны соприкасаться, чтобы получилась ромбовидная форма.

Начните отжиматься, держа руки относительно близко друг к другу, возможно, чуть уже, чем на ширине плеч, и постепенно продвигайтесь вперед по мере того, как вы станете сильнее в течение нескольких тренировок.

Не разводите локти широко. Это распространенная ошибка, которая часто вызвана сложностью упражнения. Локти часто широко разведены в стороны от туловища, чтобы компенсировать недостаток силы у трицепсов и добиться большей устойчивости или задействовать грудь в упражнении. Это ставит ваши плечевые и локтевые суставы под неблагоприятным углом и потенциально может привести к ненужным травмам. Ваши руки и локти должны быть прижаты к туловищу. Это помогает сосредоточить внимание в упражнении на трицепсе и предотвращает возможные травмы суставов. Если вы не можете удержаться и разводите локти в стороны, не упорствуйте в любом случае в надежде, что станете сильнее и сможете справиться с упражнением, или считаете, что это не важно.

Сделайте 10 повторений.