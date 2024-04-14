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Как прокачать мышцы всего тела? Идеальное для этого упражнение назвала тренер Скаева

Тренер рассказала о преимуществах упражнения "хамелеон"

1:33
Спорт

Тренер Луиза Скаева назвала упражнение, которое поможет прокачать мышцы всего тела.

Тренер рассказала о преимуществах упражнения "хамелеон"
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Упражнение "хамелеон" — модифицированное движение ползания ящерицы. Человек достаточно давно наблюдает за животными и даже подражает им в некоторых движениях.

"Методику тренировок Animal Flow, создал фитнес-инструктор, который вдохновился поведением животных и функциональностью движений их тела. Упражнение "хамелеон" напоминает упражнение "крокодил" из Animal Flow, но в более усложнённой форме. Также движения животных прослеживаются в некоторых видах единоборств: джиу-джитсу, кунг-фу и капоэйре”, — цитирует тренера портал "Чемпионат".

Благодаря "хамелеону" можно развить силу, координацию и точность движений. В упражнении задействовано большое количество мышц: грудные, кор, мускулы рук.

При выполнении вы воздействуете почти на всю верхнюю часть тела. Еще "хамелеон" хорошо прорабатывает мобильность тазобедренного сустава и способствует сжиганию жира.

Техника выполнения: сначала встаньте в планку на прямых руках; переставьте левую руку вперёд и выполните отжимание, параллельно сгибая правую ногу в колене и отставляя её в сторону на носок; выпрямите руки и повторите движение, поменяв "шагающие" ногу и руку. Сделайте 4-10 таких шагов, в зависимости от возможностей пространства для тренировок.

Идеально, если при выполнении грудь почти касается пола, но новичкам можно делать неполное отжимание.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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