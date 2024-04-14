Как прокачать мышцы всего тела? Идеальное для этого упражнение назвала тренер Скаева

Тренер Луиза Скаева назвала упражнение, которое поможет прокачать мышцы всего тела.
Упражнение "хамелеон" — модифицированное движение ползания ящерицы. Человек достаточно давно наблюдает за животными и даже подражает им в некоторых движениях.
"Методику тренировок Animal Flow, создал фитнес-инструктор, который вдохновился поведением животных и функциональностью движений их тела. Упражнение "хамелеон" напоминает упражнение "крокодил" из Animal Flow, но в более усложнённой форме. Также движения животных прослеживаются в некоторых видах единоборств: джиу-джитсу, кунг-фу и капоэйре”, — цитирует тренера портал "Чемпионат".
Благодаря "хамелеону" можно развить силу, координацию и точность движений. В упражнении задействовано большое количество мышц: грудные, кор, мускулы рук.
При выполнении вы воздействуете почти на всю верхнюю часть тела. Еще "хамелеон" хорошо прорабатывает мобильность тазобедренного сустава и способствует сжиганию жира.
Техника выполнения: сначала встаньте в планку на прямых руках; переставьте левую руку вперёд и выполните отжимание, параллельно сгибая правую ногу в колене и отставляя её в сторону на носок; выпрямите руки и повторите движение, поменяв "шагающие" ногу и руку. Сделайте 4-10 таких шагов, в зависимости от возможностей пространства для тренировок.
Идеально, если при выполнении грудь почти касается пола, но новичкам можно делать неполное отжимание.
Также повысился гонорар сына шансонье.