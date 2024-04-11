Параспортсмен Рустам Набиев рассказал об учебе в университете и о планах на будущее

Параспортсмен Рустам Набиев, который первым покорил Эльбрус только на руках, рассказал, что сейчас учится в медицинском университете. Он поделился, что хочет научить людей правильному отношению к человеку с инвалидностью.
Набиев сказал, что на будущее у него есть много планов. На данные момент он хочет обучаться всему новому, что-то пробовать. Параспортсмен поделился, что занялся изучением психологии, так как именно эта наука помогла ему принять и полюбить себя в нынешнем состоянии, "найти себя".
Набиев также поделился, что учится в медицинском университете уже в магистратуре. Он старается узнавать и пробовать новое, неизведанное, чтобы познать этот мир и жизнь. Он также добавил, что старается заполнять пустоту в жизни новыми событиями и свершениями.
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