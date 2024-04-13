Фитнес-тренер объяснила появление боли в шее

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Фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила, откуда берется боль в шее.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

По ее словам, боли в шее могут вызвать сидячая работа, отсутствие двигательной активности. Также причинами могут стать неправильно подобранный матрас для сна и сопутствующие заболевания и травмы.

"Если появилась острая боль в шее или она болит уже долгое время, нужно обратиться к врачу", — уточнила тренер в беседе с "СЭ".

По словам Светланы Бутовой, для профилактики стоит вести здоровый образ жизни и регулярно тренироваться.