Фитнес-тренер объяснила появление боли в шее

Фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила, откуда берется боль в шее.
По ее словам, боли в шее могут вызвать сидячая работа, отсутствие двигательной активности. Также причинами могут стать неправильно подобранный матрас для сна и сопутствующие заболевания и травмы.
"Если появилась острая боль в шее или она болит уже долгое время, нужно обратиться к врачу", — уточнила тренер в беседе с "СЭ".
По словам Светланы Бутовой, для профилактики стоит вести здоровый образ жизни и регулярно тренироваться.
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