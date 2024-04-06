Почему у вас появляется целлюлит и как от него избавиться с помощью тренировок

Лучшая тренировка против целлюлита

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Целлюлит вызывается бугристыми жировыми отложениями под кожей, называемыми адипоцитами или "жировыми клетками”. Хотя целлюлит может появиться на любом участке вашего тела, в основном целлюлит проявляется в области бедер и ягодиц, потому что в этих областях относительно больше жировых клеток.

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Целлюлит — это не болезнь. Это просто эстетическая проблема, которая может быть вызвана различными факторами. К этим факторам относятся:

Гормональные изменения.

Наследственность.

Ожирение.

Плохое кровообращение.

Малоподвижный образ жизни.

Курение.

Возраст.

Физические упражнения — один из самых эффективных способов избавиться от целлюлита. Они не только помогут снизить вес и укрепить мышцы, но и улучшат кровоток в пораженных участках. Это улучшает внешний вид кожи и делает жировые клетки менее заметными под поверхностью. Давайте перейдем к тренировке.

Приседания.

Встаньте так, чтобы ноги были на расстоянии бедер друг от друга, и согните колени, чтобы опуститься в положение приседания.

Следите за тем, чтобы движения были плавными и контролируемыми при подъеме. Повторяйте 3 подхода по 10 повторений каждый день.

Локоны для ног.

Лягте лицом вниз на коврик, вытянув одну ногу, а другую согнув в колене. Следите за тем, чтобы ладони были обращены вниз для поддержки.

Согните рабочую ногу, подтягивая ее к себе, затем медленно выпрямите ее снова, сохраняя колено согнутым.

Повторяйте 3 подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Выпады.

Встаньте, расставив ноги на расстоянии бедер, и сделайте шаг вперед одной ногой, затем согните оба колена, пока переднее колено не согнется под углом 90 градусов.

Приподнимитесь и перенесите вес тела на пятку задней ноги, пока не почувствуете растяжение ягодиц и мышц бедра на этой ноге.

Задействуйте все мышцы тела, чтобы спина оставалась слегка выгнутой.

Вернитесь в исходное положение. Повторяйте три подхода по 10 повторений для каждой ноги каждый день.

Марш для ягодичных мышц.

Лягте лицом вверх на коврик и согните ноги в коленях так, чтобы ступни находились ровно на полу.

Вытяните руки прямо по обе стороны от себя для равновесия.

Напрягите мышцы пресса и ягодичных мышц, чтобы поднять одно колено к груди, при этом другая нога должна касаться пола.

Опустите колено обратно и повторите с противоположной ногой, затем чередуйте 3 подхода по 20 повторений на каждой ноге каждый день.

Разгибание бедер.

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол для устойчивости.

Сохраняйте небольшой изгиб в нижней части позвоночника, задействуя ягодичные мышцы, чтобы оторвать бедра от пола, пока они не окажутся на одном уровне с туловищем, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Следите за тем, чтобы ваш живот был задействован, а спина оставалась ровной на протяжении всей тренировки, чтобы защитить нижнюю часть позвоночника.

Выполняйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.