Тренер рассказала, какие упражнения разрешены при межпозвоночных грыжах

Стало известно, какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-инструктор, диетолог Светлана Бутова рассказала, какие упражнения разрешено выполнять людям с межпозвоночными грыжами.

Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Для межпозвоночной грыжи характерно выпячивание диска между позвонков. Сначала эта проблема может остаться незамеченной и не вызывать симптомов. Но через какое-то время дискомфорт и боль могут начать тревожить человека.

Во время обострения тренировки не рекомендованы.

При выборе упражнений человеку стоит ориентироваться на локализацию грыжи и ее размеры. Тренер говорит, что нельзя выполнять упражнения, вызывающие боль. Тренировки, предполагающие ударную нагрузку в виде прыжков, бега или единоборства, стоит ограничить.

Людям с межпозвоночными грыжами Светлана Бутова, которую цитирует "СЭ", советует избегать скручиваний, не делать резких движений и не увеличивать темп и количество подходов. Упражнения нужно выполнять плавно. Перед тренировками, конечно же, стоит проконсультироваться с врачом.

Людям с такой проблемой можно выполнять некоторые позы из йоги и упражнения из ЛФК. Например, позы "Кошка", "Собака мордой вниз", поза "Ребенка", а также упражнение "Динамика в балансе".