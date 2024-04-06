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Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на субботу и воскресенье третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Суббота и Воскресенье

1:19
Спорт

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет укрепить все мышцы верхней части вашего тела. Но не забывайте разбавлять его и другими упражнениями, чтобы мышцы не привыкали к такой постоянной нагрузке.

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Суббота и Воскресенье
Фото: af.mil by United States Air Force is licensed under Creative Commons CC0 License

День 20. Отдых.

Он необходим вашему телу, чтобы восстановиться. Отдохните день, чтобы отметить свой прогресс в этом 30-дневном тренинге по отжиманиям от пола.

День 21. Отжимания.

  • Встаньте на пол на колени, упритесь руками в пол. Расставьте ступни пошире, примерно на уровне бедер. Руки четко под плечами.
  • Напрягите все тело, постарайтесь втянуть живот, подтяните ягодичные мышцы. держите руки напряженными и не двигайте ими, расправьте плечи, отведя их в колу от ушей. Локти при этом должны быть развернуты в стороны.
  • Лицо должно быть обращено в пол. Не шевелите шеей, медленным движением сгибайте локти, опуская тело к полу. Остановитесь в 7 см над полом, задержитесь в этом положении. Помните, что нужно держать тело напряженным во время всего упражнения, а тело должно образовывать прямую линию от макушки до пальцев ног.
  • Затем постарайтесь быстрым движением рук принять исходную позу, выпрямив локти.
  • Выполняйте 15 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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