Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на субботу и воскресенье третьей недели

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет укрепить все мышцы верхней части вашего тела. Но не забывайте разбавлять его и другими упражнениями, чтобы мышцы не привыкали к такой постоянной нагрузке.
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День 20. Отдых.
Он необходим вашему телу, чтобы восстановиться. Отдохните день, чтобы отметить свой прогресс в этом 30-дневном тренинге по отжиманиям от пола.
День 21. Отжимания.
Встаньте на пол на колени, упритесь руками в пол. Расставьте ступни пошире, примерно на уровне бедер. Руки четко под плечами.
Напрягите все тело, постарайтесь втянуть живот, подтяните ягодичные мышцы. держите руки напряженными и не двигайте ими, расправьте плечи, отведя их в колу от ушей. Локти при этом должны быть развернуты в стороны.
Лицо должно быть обращено в пол. Не шевелите шеей, медленным движением сгибайте локти, опуская тело к полу. Остановитесь в 7 см над полом, задержитесь в этом положении. Помните, что нужно держать тело напряженным во время всего упражнения, а тело должно образовывать прямую линию от макушки до пальцев ног.
Затем постарайтесь быстрым движением рук принять исходную позу, выпрямив локти.