Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на субботу и воскресенье третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Суббота и Воскресенье

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет укрепить все мышцы верхней части вашего тела. Но не забывайте разбавлять его и другими упражнениями, чтобы мышцы не привыкали к такой постоянной нагрузке.

Фото: af.mil by United States Air Force is licensed under Creative Commons CC0 License

День 20. Отдых.

Он необходим вашему телу, чтобы восстановиться. Отдохните день, чтобы отметить свой прогресс в этом 30-дневном тренинге по отжиманиям от пола.

День 21. Отжимания.

Встаньте на пол на колени, упритесь руками в пол. Расставьте ступни пошире, примерно на уровне бедер. Руки четко под плечами.

Напрягите все тело, постарайтесь втянуть живот, подтяните ягодичные мышцы. держите руки напряженными и не двигайте ими, расправьте плечи, отведя их в колу от ушей. Локти при этом должны быть развернуты в стороны.

Лицо должно быть обращено в пол. Не шевелите шеей, медленным движением сгибайте локти, опуская тело к полу. Остановитесь в 7 см над полом, задержитесь в этом положении. Помните, что нужно держать тело напряженным во время всего упражнения, а тело должно образовывать прямую линию от макушки до пальцев ног.

Затем постарайтесь быстрым движением рук принять исходную позу, выпрямив локти.

Выполняйте 15 раз.