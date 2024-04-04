В каждой кошке живет лев: ФК "Енисей" подписал контракт с котом по кличке "Лева" из приюта

Клуб "Енисей" подписал контракт с котом из красноярского приюта

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Футбольный клуб "Енисей" подписал контракт с котом по кличке "Лева" из приюта в Красноярске.

Фото: Телеграм-канал фк "Енисей"

Это произошло в рамках благотворительной акции "В каждой кошке живет лев!". Об этом клуб сообщил на странице в соцсетях.

"Сегодня торжественно был подписан долгожданный игрок — Лева Енисеев! Такая возможность появилась у клуба благодаря акции нашего генерального партнера", — сообщили в "Енисее".

В пресс-службе клуба проинформировали, что кот по условиям должен быть похожим на льва и радовать болельщиков.

"Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам", — добавили в "Енисее".

Футболисты пообещали гладить пушистика и кормить "вкусняшками".