В каждой кошке живет лев: ФК "Енисей" подписал контракт с котом по кличке "Лева" из приюта

Футбольный клуб "Енисей" подписал контракт с котом по кличке "Лева" из приюта в Красноярске.
Это произошло в рамках благотворительной акции "В каждой кошке живет лев!". Об этом клуб сообщил на странице в соцсетях.
"Сегодня торжественно был подписан долгожданный игрок — Лева Енисеев! Такая возможность появилась у клуба благодаря акции нашего генерального партнера", — сообщили в "Енисее".
В пресс-службе клуба проинформировали, что кот по условиям должен быть похожим на льва и радовать болельщиков.
"Подписал игрока спортивный директор клуба Михаил Комков, а как мы знаем, если Михаил кого-то подписывает, то это только к высоким результатам", — добавили в "Енисее".
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