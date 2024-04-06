Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандинавия родилась на обломке Гренландии 3,75 млрд лет назад
Рассказываем как легко пересадить тёщин язык
Диетолог Пономарёва: груши и авокадо улучшают здоровье и продлевают жизнь
Рабочие на заводе Mercedes-Benz в Алабаме хотят вступить в автоворкерский союз
Эксперты ответили, какие породы кошек и собак россияне заводят чаще
Кинозвёзды, которые владеют личным самолётом, и при этом обожают авиацию
Пять мифов об уходе за кожей с атопическим дерматитом
Эксперты назвали породы самых верных кошек
Народный артист Василий Ливанов: подозрение на онкологию оказалось слухом
Лучшие альтернативы отжиманиям. Зачем искать замену этому упражнению, и какие движения лучше всего выполнять

Упражнения, которыми можно заменить отжимания

3:15
Спорт

Отжимания являются основным направлением в фитнесе. Базовое движение творит чудеса, когда дело доходит до развития верхней части тела и увеличения мышечной силы и выносливости. Они могут быть довольно сложными и доставлять головную боль даже профессионалам, не говоря уже о новичках. На такой случай есть альтернативные упражнения. Как и отжимания, они воздействуют на основные группы мышц и помогают привести в тонус все ваше тело.

Упражнения, которыми можно заменить отжимания
Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Зачем искать альтернативы отжиманиям?

  • Отжимания могут увеличить риск травм при неправильном выполнении техники.
  • Выполнение отжиманий каждый день со временем может сделать это упражнение менее сложным.
  • Некоторые варианты отжиманий могут привести к болям в пояснице и дискомфорту.
  • Отжимания также могут привести к боли в тыльной стороне запястья.

Теперь, когда мы выяснили, зачем нужны альтернативы отжиманиям, самое время перейти к самим упражнениям.

1. Высокая планка.

  • Начните с пола и встаньте на четвереньки. Ваши руки должны быть на ширине плеч, а ноги — на ширине бедер.
  • Заведите ноги за спину. Перенесите вес тела на руки и подушечки стоп. Держите спину прямой, а туловище — параллельным полу.
  • Втяните пупок, чтобы сохранить активность основных мышц. Задержитесь в этом положении на 20 или 30 секунд. Убедитесь, что вы дышите глубоко и нормально и смотрите прямо в пол. По истечении этих 20 или 30 секунд вернитесь в исходное положение.

2. Жим над головой.

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, в руках гантели.
  • Переместите руки в положение стойки ворот таким образом, чтобы гантели находились на уровне ваших ушей. Плечи должны быть параллельны полу, а предплечья — перпендикулярны земле.
  • Поднимите гантели вверх, над головой и слегка перед лбом. Убедитесь, что вы можете видеть их, не наклоняя голову вверх.
  • Медленно верните их в исходное положение.

3. Жим гантелей лежа.

  • Лягте на спину на ровную скамью и возьмите по гантели в каждую руку.
  • Поднесите гантели поближе к плечам, а затем поднимите их вверх и прямо над грудью. Убедитесь, что ваши ладони обращены вперед.
  • Медленно опускайте гантели. Не забывайте вытягивать локти во время этого движения.
  • Прежде чем вернуть руки в исходное положение, опустите их параллельно полу или чуть выше него.

4. Наклоны на трицепс.

  • Положите руки на край скамьи или стула так, чтобы пальцы были направлены к себе. Медленно вытяните ноги перед собой, а затем оторвите ягодицы от стула или скамьи.
  • Начните медленно опускать и поднимать вес тела. Убедитесь, что вы полностью вытягиваете руки и сохраняете идеальную осанку. Это означает, что вы не должны втягивать плечи.
  • Убедитесь, что вы опускаетесь ровно. Для меньшей интенсивности можно согнуть колени под углом 90 градусов. Однако для большей интенсивности вытяните ноги прямо. Не забывайте также сохранять расстояние в дюйм между спиной и скамьей на протяжении всего движения.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Девушка Канье Уэста появилась на публике в одном бюстгальтере и колготках на голое тело
Муцениеце появилась на публике с новым предполагаемым возлюбленным
Муцениеце появилась на публике с новым предполагаемым возлюбленным
Последние материалы
Народный артист Василий Ливанов: подозрение на онкологию оказалось слухом
Как правильно сварить картошку для пюре?
Постоянно горящий кратер, который уже 48 лет стоит посреди пустыни
Porsche начала разработку второго поколения модели Taycan
PNAS: старые деревья позволяют выживать редким лишайникам
Что можно сажать на одной грядке с редиской
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова выложили первые кадры малыша после рождения
ETNT: смузи из замороженных ягод ускорит процесс похудения
Тренировка с отягощением на беговой дорожке
8 неотложных дел на даче в первый приезд весной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников