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10 причин, почему плавание важно для поддержания вашего тела в форме

10 причин начать заниматься плаванием

Спорт

Плавание — удивительное и веселое занятие. Это отличный способ поддерживать форму, привести в тонус свое тело и снять стресс. Вы можете найти людей всех возрастов, плавающих в бассейнах или на пляжах по всему миру, что делает это отличным способом для каждого получить удовольствие. Итак, почему же важно заниматься плаванием.

10 причин начать заниматься плаванием
Фото: flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Плавание — отличное упражнение.

Плавание в качестве тренировки — отличный способ поддерживать все свое тело в тонусе.

2. Плавание сжигает калории.

Плавание — это быстрый и увлекательный способ сжигать калории без чрезмерной нагрузки на суставы или упражнений на растяжку, которые часто трудно выполнять.

3. Плавание полезно для сердечно-сосудистой системы.

Плавание щадяще воздействует на ваше тело. Оно помогает укрепить сердечную мышцу, снизить высокое кровяное давление и повысить выносливость. Плавание — это аэробный вид спорта. Это снижает риск развития диабета или проблем с сердцем.

4. Плавание улучшает вашу иммунную систему.

Плавание укрепляет сердце и легкие, что, в свою очередь, помогает быстрее циркулировать крови, давая вам больше энергии и сил для борьбы с болезнями.

5. Плавание развивает выносливость.

Плавание — отличный способ улучшить гибкость и силу. Оно делает ваши мышцы более гибкими, увеличивает приток крови по всему телу, расслабляет суставы и повышает выносливость.

6. Плавание снимает стресс.

Плавание помогает справиться со всеми видами стресса. Невесомость позволяет вам расслабиться и растянуть любые изгибы в вашем теле, когда вы находитесь в воде. Этот спорт также позволяет расслабиться после долгого дня.

7. Плавание улучшает режим сна.

После плавания вы можете почувствовать себя достаточно уставшим, чтобы сразу отправиться в постель; это позволяет улучшить режим сна, что может помочь при различных нарушениях сна, таких как бессонница и апноэ во сне.

8. Плавание способствует активизации мозговой деятельности.

Плавание стимулирует деятельность мозга, что может предотвратить снижение умственных способностей с возрастом. Оно бросает вызов разуму, выстраивает нейронные пути и помогает сохранить вашу память острой.

9. Плавание Помогает справиться с тревогой.

Плавание — отличный способ избавиться от напряжения. Возможно, вы даже обнаружите, что стали чаще улыбаться после ежедневных занятий плаванием. Плавание помогает справиться со всеми видами беспокойства, будь то психическое, физическое или эмоциональное.

10.Плавание — занятие, бросающее вызов возрасту.

Плавание известно своими омолаживающими свойствами. Согласно исследованиям, люди, которые часто плавают, могут быть биологически на 20 лет моложе своего фактического возраста. Следовательно, это может помочь вам бороться со старением.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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