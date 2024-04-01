Имя Туктамышевой не значится в новых пулах допинг-тестирования РУСАДА

Фигуристка Елизавета Туктамышева, чемпионка мира по фигурному катанию в 2015 году, не вошла в обновленные пулы тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Как сообщает ТАСС, в новом составе пулов на второй квартал 2024 года присутствуют 11 фигуристов, в то время как до начала сезона 2023/24 года их было 18.
Помимо Туктамышевой, из пулов также были исключены Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Александр Самарин, которые завершили свои карьеры, а также Дарья Усачёва, перешедшая на тренерскую деятельность, и Аннабель Морозова, которая может изменить спортивное гражданство.
Елизавета Туктамышева, 27-летняя фигуристка, стала чемпионкой мира в 2015 году, а также чемпионкой Европы в 2015 году и России в 2013 году. Однако в октябре 2023 года она объявила о временной приостановке своей карьеры из-за ограничений участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
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