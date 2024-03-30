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Несколько тренажеров, которые вы сможете использовать во время тренировки на руки в спортивном зале

Лучшие тренажеры для рук в спортзале

3:01
Спорт

Прежде чем мы углубимся в список лучших тренажеров для рук в тренажерном зале, давайте воспользуемся моментом и оценим причины, по которым мы должны использовать тренажеры для развития более сильных рук.

Лучшие тренажеры для рук в спортзале
Фото: wikimedia.org by Biso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
  1. Отлично подходит для начинающих.
  2. Меньший риск травм.
  3. Проработка только одной нужной мышцы.

А теперь посмотрим, какие тренажеры лучше всего использовать в спортзале во время тренировки на руки:

1. Кабельный тренажер.

Одним из основных преимуществ канатных тренажеров является то, что вы увеличиваете время пребывания в напряжении, что приводит к более быстрому утомлению мышц и, в конечном итоге, к большей гипертрофии и росту мышц. На нем можно выполнять:

  • Скручивания на кабельных тренажерах.
  • Скручивания на тросовом тренажере одной рукой.
  • Отдачи от трицепсов.
  • Отжимания на кабельных тренажерах…

2. Тренажер для подтягиваний.

Он помогает людям, которые недостаточно сильны, чтобы выполнять несколько подходов подтягиваний. Как классические подтягивания (ладони обращены от тела), так и подтягивания на подбородке (ладони обращены к телу) отлично подходят для наращивания силы бицепсов, а также плеч и верхней части спины. Вы также потренируете хват-мышцы предплечий, которые играют важную роль в силе и выносливости ваших рук.

3. Тренажерная дип-брусья.

Когда вы выполняете наклоны, ваши трицепсы поднимают весь вес вашего тела и работают в естественном диапазоне движений, развивая функциональную силу.

4. Тренажер для отжиманий сидя.

С помощью этого тренажера вы нажимаете на утяжеленный рычаг / перекладину, чтобы поднимать тяжести из положения сидя. Это та же концепция, что и отжимания, просто опускайте вес вниз и отводите его от себя, а не поднимайте вес тела вверх и отводите его от неподвижного объекта.

5. Тренажер для скручивания Preacher.

Упражнения Preacher curls изолируют ваши бицепсы, поддерживая руки на наклонной скамье, заставляя вас только использовать бицепсы для сгибания штанги вверх, не допуская никаких раскачивающих движений или задействования плеч.

6. Тренажер для разгибания трицепсов.

Он, помещая ваши руки на подушку/скобу, изолирует ваши трицепсы при выполнении разгибаний. Изоляция и увеличение времени, проведенного в напряжении, приводят к лучшему задействованию трицепсов и более быстрому утомлению, помогая вам нарастить те мышцы трицепса, которые придают вашей руке наибольшую толщину.

7. Тренажер Смита.

Вы можете использовать тренажер Смита для проверенного классического упражнения: вытягивания локонов. В этом упражнении вы, по сути, поднимаете штангу вверх по передней части тела, отводя локти назад, чтобы приспособиться к движению. Его также можно использовать для упражнений, ориентированных на трицепс. Например, жим лежа крупным хватом.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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