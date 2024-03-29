Салтыков рассказал, почему считает футбольной столицей России Москву, а не Петербург

Футболист Салтыков рассказал, какой город является футбольной столицей России

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Никита Салтыков, играющий сейчас за "Крылья Советов", выразил свою точку зрения по поводу того, какой город можно назвать футбольной столицей России.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

По мнению спортсмена, Москва является футбольной столицей России. Салтыков обосновал это тем, что в Москве сосредоточено большое количество топовых футбольных команд. Он отметил, что Питер имеет только одну топовую команду — "Зенит", несмотря на его успехи в чемпионатах.

"Футбольная столица России? Москва, там много топовых команд, а в Питере — только одна. Хоть "Зенит" и брал пять раз подряд чемпионат, но футбольная столица — Москва", — сказал Салтыков, которого цитирует "РБ Спорт".

Никита Салтыков сейчас выступает за "Крылья Советов" на правах аренды, после того как перешёл в московский "Локомотив". Его соглашение с "Локомотивом" рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах "Крыльев Советов", забил четыре гола и сделал пять ассистов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 3 млн.