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В службе по маркетингу и коммерции РФС оценили идею возвращения пива на стадионы

Директор по коммерции РФС Фимушкин считает, что возвращение пива на стадионы немного переоценивают

1:24
Спорт

Руководитель отдела маркетинга и коммерции Российского футбольного союза (РФС) Илья Фимушкин выразил своё мнение относительно возможного возвращения продажи пива на стадионах.

Директор по коммерции РФС Фимушкин считает, что возвращение пива на стадионы немного переоценивают
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он считает, что эта идея переоценена с коммерческой точки зрения, поскольку доходы от продажи пива на стадионах не так значительны, как многие думают.

"С точки зрения коммерции возможное возвращение пива немного переоценено. Доходная часть от продажи напитка на стадионе не такая большая. Всё это можно посчитать", — сказал Фимушкин в разговоре с "РБ-Спорт".

Фимушкин отметил, что его слова несложно проверить. Для этого необходимо учесть стоимость и себестоимость пива, объём продаж и посещаемость мероприятий. По его словам, доходы от продажи пива на стадионах незначительны.

С 2005 года в России запрещена продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях. Еще годом ранее было ограничено телевизионное и стадионное пивное рекламирование. Это было сделано для предотвращения возможных инцидентов и беспорядков со стороны болельщиков, возникающих после употребления алкоголя.

Однако во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, организованного ФИФА с соблюдением международных стандартов, временно было разрешено продавать пиво на российских стадионах.

Вот почему пиво не продают на стадионах
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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