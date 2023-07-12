Госдума рассмотрит законопроект о возвращении пива на стадионы

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В предстоящую осеннюю сессию Государственная Дума рассмотрит законопроект, предлагающий восстановить продажу пива на стадионах. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Фото: metaratings. ru/news/nazvana-stoimost-stakana-piva-na-chm-2022-po-futbolu-v-katare-1414862/

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Однако в мае 2022 года Правительство Москвы разрешило продажу алкогольной продукции с содержанием спирта до 16,5% до 31 декабря. Это разрешение распространялось только на музеи, концертные залы и спортивные сооружения, имеющие соответствующие лицензии на оказание услуг общественного питания. В январе советник председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.

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Пиво на стадионе!? Это реально! | Стадион ДИНАМО Минск