Известный отечественный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в России на всех уровнях плохие тренеры. Своим мнением он поделился на канале "Такой футбол".
Орлов считает, что в нашей стране все молчат о плохой работе тренеров.
"У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы… Ну вот Семак сейчас командой. А до Семака-то кто "Зенит" тренировал и побеждал? Иностранцы", — заявил Орлов.
По его словам, в России необходимо поднимать внутренние резервы.
Добавим, что под тренерством Семака питерские футболисты пять раз стали чемпионами РПЛ. В этом сезоне команда снова лидирует в РПЛ.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.