Комментатор Геннадий Орлов считает, что хороших тренеров в России практически нет

Комментатор Орлов: в России плохие тренеры на всех уровнях

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Известный отечественный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в России на всех уровнях плохие тренеры. Своим мнением он поделился на канале "Такой футбол".

Фото: Елена Галабаева

Орлов считает, что в нашей стране все молчат о плохой работе тренеров.

"У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы… Ну вот Семак сейчас командой. А до Семака-то кто "Зенит" тренировал и побеждал? Иностранцы", — заявил Орлов.

По его словам, в России необходимо поднимать внутренние резервы.

Добавим, что под тренерством Семака питерские футболисты пять раз стали чемпионами РПЛ. В этом сезоне команда снова лидирует в РПЛ.