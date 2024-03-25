Футболист "Спартака" Зорин назвал легионеров команды, лучше всех владеющих русским языком

Игрок "Спартака" Зорин рассказал, как у легионеров обстоят дела со знанием русского языка

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник "Спартака" и молодёжной сборной России Даниил Зорин рассказал, какие легионеры в команде лучше всего владеют русским языком.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

Зорин отметил, что все легионеры очень дружелюбны и общение с ними приносит удовольствие. По словам футболиста, сейчас Срджан Бабич и Олег Рябчук достаточно хорошо разговаривают по-русски. Однако остальные легионеры, которые пока не владеют русским, активно стремятся его выучить.

В общем, нет проблем с языковым общением в команде, подчеркнул спортсмен.

"Все очень позитивные ребята, со всеми классное общение. Срджан Бабич вот сейчас более-менее говорит на русском, Олег Рябчук — тоже. Легионеры, которые пока не говорят на русском, стараются выучить язык, но и на английском все всё понимают. Нет проблем", — сказал Зорин в разговоре с "Чемпионатом".

В настоящее время "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского футбольного чемпионата. Команда набрала 31 очко после проведенных 20 матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством "красно-белые" провели 70 официальных матчей, одержав 35 побед, 14 раз сыграв вничью и потерпев 21 поражение.