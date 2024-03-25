Тренер Елена Соболь рассказала о главных ошибках в фитнесе, из-за которых нет прогресса

Тренер Елена Соболь сообщила, что кофе нельзя пить после тренировки

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Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы, как получить более эффективный результат от занятий спортом. Также она рассказала рассказала об ошибках в фитнесе, из-за которых может ухудшиться самочувствие.

Фото: Email by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

"Сначала прекратите пить кофе, энергетики и другую жидкость с кофеином после тренировки. Ведь физическая нагрузка является стрессом для организма. После нее высвобождается гормон кортизол. Его высокий уровень приводит к большим проблемам со здоровьем", — рассказывает Соболь в интервью порталу "СЭ".

Также тренер посоветовала спать от 8 часов, так как за это время выделится достаточно гормона, отвечающего за восстановление мышц.

"Наиболее подходящий график занятий — 3-4 раза в неделю. Причем отдых должен быть не менее суток, чтобы организм не истощался", — добавила Соболь.

По мнению тренера, ошибками также являются: отказ от упражнений МФР, разминки и растяжки, неправильное питание, стресс и тренировки как наказание.