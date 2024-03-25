Тренер Елена Соболь рассказала о главных ошибках в фитнесе, из-за которых нет прогресса

Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы, как получить более эффективный результат от занятий спортом. Также она рассказала рассказала об ошибках в фитнесе, из-за которых может ухудшиться самочувствие.
"Сначала прекратите пить кофе, энергетики и другую жидкость с кофеином после тренировки. Ведь физическая нагрузка является стрессом для организма. После нее высвобождается гормон кортизол. Его высокий уровень приводит к большим проблемам со здоровьем", — рассказывает Соболь в интервью порталу "СЭ".
Также тренер посоветовала спать от 8 часов, так как за это время выделится достаточно гормона, отвечающего за восстановление мышц.
"Наиболее подходящий график занятий — 3-4 раза в неделю. Причем отдых должен быть не менее суток, чтобы организм не истощался", — добавила Соболь.
По мнению тренера, ошибками также являются: отказ от упражнений МФР, разминки и растяжки, неправильное питание, стресс и тренировки как наказание.
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