Матыцин объяснил, почему Олимпиаду нельзя назвать приоритетным соревнованием для России

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры не занимают главное место в списке приоритетов для России.

Фото: wikimedia.org by AntonSnop is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International