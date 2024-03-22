Матыцин объяснил, почему Олимпиаду нельзя назвать приоритетным соревнованием для России

Глава Минспорта РФ Матыцин заявил, что Олимпиада для России не является приоритетным турниром

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры не занимают главное место в списке приоритетов для России.

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Матыцин отметил, что большинство российских спортсменов не смогут участвовать в этих соревнованиях.

"Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут", — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил возможность российским и белорусским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом. Однако спортсмены должны соответствовать строгим критериям, установленным МОК, чтобы получить право на участие в соревнованиях. Участие спортсменов из России и Беларуси в командных видах спорта будет запрещено.

На данный момент только 12 российских спортсменов сумели пройти отбор и представлять Россию на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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