Матыцин объяснил, почему Олимпиаду нельзя назвать приоритетным соревнованием для России

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Глава Минспорта РФ Матыцин заявил, что Олимпиада для России не является приоритетным турниром

Спорт

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры не занимают главное место в списке приоритетов для России.

Глава Минспорта РФ Матыцин заявил, что Олимпиада для России не является приоритетным турниром
Фото: wikimedia.org by AntonSnop is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Матыцин отметил, что большинство российских спортсменов не смогут участвовать в этих соревнованиях.

"Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут", — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил возможность российским и белорусским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом. Однако спортсмены должны соответствовать строгим критериям, установленным МОК, чтобы получить право на участие в соревнованиях. Участие спортсменов из России и Беларуси в командных видах спорта будет запрещено.

На данный момент только 12 российских спортсменов сумели пройти отбор и представлять Россию на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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