Матыцин объяснил, почему Олимпиаду нельзя назвать приоритетным соревнованием для России

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры не занимают главное место в списке приоритетов для России.
Матыцин отметил, что большинство российских спортсменов не смогут участвовать в этих соревнованиях.
"Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут", — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.
Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил возможность российским и белорусским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом. Однако спортсмены должны соответствовать строгим критериям, установленным МОК, чтобы получить право на участие в соревнованиях. Участие спортсменов из России и Беларуси в командных видах спорта будет запрещено.
На данный момент только 12 российских спортсменов сумели пройти отбор и представлять Россию на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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