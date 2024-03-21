Делегация Ла Лиги обвинила "Реал" в давлении на судейскую комиссию

Делегированная комиссия Ла Лиги не приняла жалобу, поданную мадридским "Реалом" против арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. Он судил матч 29-го тура Ла Лиги с командой "Осасуна".
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "Реала".
"Данная жалоба — еще одно проявление беспощадной кампании, проводимой мадридским "Реалом" против испанских судей с возможным намерением оказать давление, чтобы получить конкурентное преимущество с их решений", — сообщили на сайте Ла Лиги.
Также в Ла Лиге отметили, что действия арбитра, на которого пожаловлся "Реал", были тщательно адаптированы к правилам, регулирующим судейство.
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