Делегация Ла Лиги обвинила "Реал" в давлении на судейскую комиссию

Ла Лига обвиняет мадридский "Реал" в давлении на судей

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Делегированная комиссия Ла Лиги не приняла жалобу, поданную мадридским "Реалом" против арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. Он судил матч 29-го тура Ла Лиги с командой "Осасуна".

Фото: flickr.com by uggboy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу "Реала".

"Данная жалоба — еще одно проявление беспощадной кампании, проводимой мадридским "Реалом" против испанских судей с возможным намерением оказать давление, чтобы получить конкурентное преимущество с их решений", — сообщили на сайте Ла Лиги.

Также в Ла Лиге отметили, что действия арбитра, на которого пожаловлся "Реал", были тщательно адаптированы к правилам, регулирующим судейство.