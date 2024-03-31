Врач-сомнолог Дуйкин: какие тренировки нельзя проводить перед сном

Доктор Дмитрий Дуйкин, который специализируется в области сомнологии, терапии и пульмонологии, отмечает, что поздние тренировки могут вызвать перегревание организма, что отрицательно может сказаться на процессе засыпания.
Мелатонин, гормон, который начинает вырабатываться после 20:00, играет ключевую роль в регуляции сна, уменьшая сердечный ритм, снижая частоту дыхания и температуру тела. Поздние тренировки могут нарушить этот естественный процесс.
Поэтому перед сном рекомендуется воздержаться от интенсивных тренировок и внести в свой чек-лист вечерних ритуалов лёгкую гимнастику или йогу перед уходом в царство Морфея.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.