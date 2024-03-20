Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике заявила, что МОК принимает решения, чтобы ущемить Россию

Валентина Родионенко, которая является главным тренером сборной нашей станы по спортивной гимнастике, сказала, что решения МОК нелогичны. Она считает, что их цель — ущемить, оскорбить Россию.
Напомним, что 19 марта МОК обратился к иностранным спортсменам с призывом не соглашаться на участие в Играх дружбы в России, так как они политизированные.
Родионенко заявила, что в стране будут делать все, чтобы состязания состоялись. Она считает, что после Олимпиады другие страны не будут опасаться возможных санкций. Поэтому Игра дружбы смогут состояться, и команды зарубежных государств прибудут для участия в них.
Также тренер отметила, что европейские страны настроены агрессивнее к России. Но все их санкции не имели сильного влияния. Разве что стало меньше соревнований, на которых можно набираться опыта. А он очень нужен нашим спортсменам.
Родионенко сказала, что от нелогичных решений МОК страдает весь спорт, а спортсмены России так и продолжают свои тренировки.
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