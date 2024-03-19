Известный комментатор и владелец футбольного клуба "Эгриси" Василий Уткин умер на 53-м году жизни. У него были проблемы с сердцем

Известный комментатор и владелец футбольного клуба "Эгриси" Василий Уткин умер на 53-м году жизни. О смерти сообщил спортивный журналист Иван Карпов.
По неподтверждённым данным, у Василия были проблемы с сердцем. Отметим, совсем недавно он отпраздновал свой день рождения. 6 марта ему исполнилось 52 года.
В беседе с Pravda.Ru медиаменеджер Камил Гаджиев подтвердил смерть Уткина.
Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами, — написали на странице ЛФК "Эгриси" во "ВКонтакте".
Как уточняет Baza, смерть наступила в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.
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