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Дисквалифицированный в прошлом игрок "Оренбурга" посочувствовал Валиевой

Игрок "Оренбурга" Обухов, переживший две дисквалификации, рассказал, как себя чувствует Валиева

1:13
Спорт

Футболист "Оренбурга" Владимир Обухов, который сам стал жертвой дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, высказал свою поддержку фигуристке Камиле Валиевой, которая также была дисквалифицирована.

Игрок "Оренбурга" Обухов, переживший две дисквалификации, рассказал, как себя чувствует Валиева
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Обухов посоветовал Валиевой продолжать работать и быть ближе к своей семье в этот трудный момент. Он подчеркнул, что самое тяжелое при дисквалификации — это ожидание и расследование, когда находишься в состоянии полной неопределённости.

"Самое тяжёлое в этой ситуации — не само решение, а ожидание и расследование. Ты находишься в подвешенном состоянии. Камиле могу посоветовать только продолжать работать и быть ближе к семье, пока есть на это время", — сказал Обухов в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Обухов поддержал фигуристку, указав, что каждый сам решает, как поступить дальше.

Недавно Камилу Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил, и ей была назначена четырехлетняя дисквалификация. Ее результаты с декабря 2021 года были аннулированы. В связи с этим, ей запрещено участвовать в официальных соревнованиях, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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